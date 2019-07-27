تراند اليوم : "أحلام" تكشف أسباب تدهور الحالة الصحية لـ"فجر السعيد"

كشفت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية الكويتية فجر السعيد، وأسباب تدهور حالتها الصحية ما ادى إلى إدخالها العناية المركزة لمراقبة الوظائف الحيوية للجسم.

ونشرت أحلام عبر حسابها على تطبيق "انستجرام" صورة لفجر وأرفقتها بنشر تفاصيل حالتها الصحية منذ تدهور حالتها صباح الخميس.

وقالت: "فجر دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عملية باي باس "تحويل مسار" وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب إلى تسمم حاد في الدم، أثرت على الوظائف، ما استدعى إلى نقلها مستشفى مبارك الكبير".

واضافت "الشكر الكبير أولاً لله تعالى ثم لهم على كل الرعاية التي وجدتها هناك. وشكرا لكل الناس اللي يدعون لها ويسألون عنها من كل مكان، الحمد لله اليوم هي تتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن أفضل بكثير من حالتها الحرجة من يومين فقط ادعوا لها".

واكدت أنها تحاول باستمرار الاطمئنان عليها من الطبيب المعالج لأن الزيارة ممنوع عنها.

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كانت السعيد تعرّضت لأزمة صحيّة حادّة صباح الخميس بعد إجرائها العملية وأُدخلت إلى العناية المركّزة، وانتشر بعدها اخبار عن توقف قلبها وتدهور حالتها الصحية بشكل كامل.

لكن الإعلامية الكويتية مي العيدان نفت ذلك في تدوينة عبر "انستجرام"، قائلة: "كفى شائعات، كثر التأليف وترويج وتلفيق الأكاذيب حول الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد، فلم يتعرض قلبها لأزمة أو توقف وليست بغيبوبة.

وأكدت أنها تعرضت لنزيف في المعدة فقط وليس في الدماغ كما أشيع، مضيفة "بدأت حالتها في التحسن وإن شاء الله خلال الأيام المقبلة ستخرج من العناية المركزة".