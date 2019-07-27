بالصور.. حماقي يشعل أولى حفلاته لصيف ٢٠١٩ بالساحل الشمالي

أحيا المطرب محمد حماقي، حفلًا غنائيًا ضخمًا بالساحل الشمالي، وذلك بحضور الألاف من محبيه ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية حتي غروب الشمس.

حمل الحفل لافتة كامل العدد حيث تخطي الحضور اضعاف الطاقة الاستيعابية المكان والتي تقدر بـ ٥ آلاف من الشباب من مختلف الأعمار.

ويشار إلى أنه كان حضر حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي بدر وسط حراسة مشددة وكان في استقبالهما الـ dj العالمي ياسر الحريري المنظم لحفلات

vibes وبمحرد صعوده علي خشبة المسرح مرددا أغنية "نفسي أبقى جنبه" تعالت صيحات وهتافات الإعجاب التي لم تنقطع حتي انتهاء الحفل.

وقدم حماقي العديد من أغانيه المميزة منها "كل يوم من ده، يزلزل، صور، ليلي، من البداية، راضيني، يا ستار، اعمل ايه، بالإضافة إلى "ما بلاش" وغيرها ممن تسابق الجمهور في ترديد كلماتها.

وأقيم الحفل بمواصفات لايف عالمية من حيث إبهار الإضاءة والمؤثرات البصرية النهارية والليلية ل وليد الحريري بالإضافة إلى مسرح مميز ل تامر فوزي تماشي مع أجواء الشاطئ نهارا .

تخلل الحفل كلمة تهنئة لحماقي لفوز الاهلي بالدوري المصري بالإضافة الى كلمة شكر لنادي الزمالك علي بطولة أفريقيا.

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كما حرص حماقي علي مشاركة جمهور الحفل تصوير أغنية "عامل ايه حبيبي يا غالي" من ألبومه الجديد كل يوم من ده لطرحها كفيديو كليب وسط المزيد من تفاعل الجمهور .

وكان ضمن الحضور الإعلامي ممدوح موسي وكابتن محمد طلعت وحرمه الاستايلست لطيفة وشريف فاشور.