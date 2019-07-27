الأربعاء.. مؤتمر صحفي للدورة (12) بالمهرجان القومي للمسرح المصري

تعقد إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء المقبل الساعة السادسة مساء بالمجلس الأعلي للثقافة لإعلان تفاصيل الدورة الثانية عشر.
كانت إدارة المهرجان قد كشفت مؤخرا عن أسماء بعض المكرمين مثل الكاتبين الكبيرينيسري الجندي والسيد حافظ وسيعلن خلال المؤتمر كافة تفاصيل الدورة المقبلة التي ستنطلق يوم 17 أغسطس وتستمر حتي 30 من نفس الشهر.
المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مماقدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.
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