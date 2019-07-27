لأول مرة .. رياض محرز يعلق على واقعة رئيس الوزراء المصري

كتب امير فتحي في السبت 27 يوليو 2019 09:50 صباحاً - وجه لاعب المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي ” رياض محرز ” رسالة إلى الشعب المصري وقدم اعتذارا بشأن واقعة تجاهله مصافحة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي فى نهائي كأس الأمم الإفريقية .

وأوضح محزر في مقطع فيديو له لموقع ” أونزي مونديال ” إنه لم يقصد الإساءة إلى رئيس الوزراء المصري قائلا : ” لم أقصد ابدا تجاهل رئيس الوزراء المصري الذي لا أعرفه أنا لم أقصد الإساءة ” .

وعن الواقعة أشار محرز إلى ما حدث قائلا : ” كنت سأتجه لمصافحة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري لولا أنهم نادوني لاستلام الكأس فأُجبرت على التحرك فورا ” .

وأضاف : ” أعتذر للشعب المصري إذا شعر المعني بأنني أخطأت في حقه ” .

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