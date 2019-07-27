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53 فيلما في مهرجان سراييفو السينمائي

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أعلن مدير مهرجان سراييفو السينمائي أن بعضاً من أكبر مخرجي الأفلام في العالم، ومنهم المكسيكي أليخاندرو إيناريتو الحائز على الأوسكار مرتين، سيعرضون أفلامهم في النسخة الـ25 للمهرجان التي تقام في أغسطس/آب. 

وكانت مجموعة من المولعين بالسينما أسسوا المهرجان في عام 1995 كتحد لحصار قوات صرب البوسنة لمدينة سراييفو طوال 43 شهراً.

ويحتفل المهرجان بذكراه السنوية هذا العام بجلب مجموعة من الأسماء الكبيرة في السينما ليعرضوا تجاربهم على المحترفين الشبان.

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المخرج المكسيكي أليخاندرو إيناريتو

وأوضح مدير المهرجان ميرساد بوريفاترا: "منذ أطلقنا المهرجان وهدفنا الرئيسي هو أن نصبح منصة قوية تكتشف وتدعم وتروج لأصحاب المهارات بالمنطقة".

ويقيم المهرجان 53 فيلماً في 4 أقسام خلال الفترة بين 16 و23 أغسطس/آب.

وسيرأس لجنة التحكيم المخرج والكاتب السويدي روبن أوستلوند الذي حصل فيلمه "الميدان" (ذا سكوير) على جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان في عام 2017.

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