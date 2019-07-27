ميزة استثنائية من “واتسآب”.. لن تحتاج إلى الهاتف نهائيًا

متابعة بتجـــــــــرد: يقترب تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب”، من طرح نسخة مكتب خاصة به، تحمل ميزة ينتظرها الملايين من مستخدميه حول العالم.
وتمتاز نسخة “الويب” من “واتسآب”، بأنها تعمل دون الحاجة إلى استخدام رقم الهاتف، وفقا لتغريدة أطلقها موقع “وابيتاإنفو” التكنولوجي.
وبحسب الموقع، فإن شركة “فيسبوك”، التي تمتلك تطبيق “واتسآب” تجري حاليا تطويرا لتطبيق متعدد لمنصات يمكن استخدامها عبر متصفح الإنترنت عند إيقاف الهاتف الذي يعمل بنظام الأندرويد أو “آي أو إس”.
ويمكن للأشخاص استخدام التطبيق الجديد للبقاء على تواصل مع الأشخاص الموجودين على قائمة الاتصال، ولا توجد أي معلومات حول موعد طرح التطبيق المخصص للحواسيب، لكن بمجرد طرحه من المتوقع أن يرتفع عدد المشتركين الذين تجاوزوا مليار ونصف المليار مستخدم حول العالم.
يشار إلى أن تطبيق “واتسآب” أطلق في عام 2015، إصدارا مخصصا لسطح المكتب، لكنه لا يزال يعتمد على الربط بين الحاسوب والهاتف من خلال كود.
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