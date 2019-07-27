محمد منير يتصدّر محرك بحث “يوتيوب” بأغنية “مهموم”

متابعة بتجـــــــــــرد: تصدر الفنان المصري محمد منير، محرك البحث عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” بعد ساعات على طرح أغنيته الجديدة، “مهموم”.
وحقق الفيديو الخاص بالأغنية أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أقل من يومين على إتاحة عرضه عبر قناة محمد منير على موقع “يوتيوب”.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “مهموم” من كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم.
لمشاهدة فيديو أغنية “مهموم”:
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