أحمد الفيشاوي يسترجع ذكرياته مع والده – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: ودع الفنان أحمد الفيشاوي والده النجم الكبير فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية فجر أمس عن عمر يناهز ٦٧ عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وعقب مرور يوم واحد على رحيل والده، بدا الفنان في حالة تأثر شديدة، حيث نشر عددا من الصور، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، أثناء صلاة الجنازة، وتشييع الجثمان.

وعلق الفيشاوي الصغير على الصور بالقول: “good bye my friend”، وهو ما أثار تعاطف المتابعين، نظرا لحالة المودة والحميمية والقرب، التي كانت بين أحمد الفيشاوي ووالده الراحل، واصفين العلاقة بينهما بأنها كانت صداقة متينة، وليست علاقة بين أب ونجله فقط.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان فاروق الفيشاوي، صباح أمس بمسجد مصطفى محمود، بضاحية المهندسين في محافظة الجيزة، وتم تشييع الجثمان، ودفنه بمقابر العائلة بمحافظة المنوفية بدلتا النيل، ومن المقرر إقامة العزاء غدا الأحد، بمسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي، حاصل على ليسانس الآداب في جامعة عين شمس، وكذلك بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، كما كان الظهور الكبير له في فيلم “المشبوه” مع النجم عادل إمام، وتزوج من الفنانة سمية الألفي، وأنجبا أحمد، وعمر الفيشاوي.