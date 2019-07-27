مجد موصللي يتعرض لحادث ويُنقل إلى المستشفى

متابعة بتجــــــــــرد: تعرض الفنان اللبناني مجد موصللي لحادث على أحد الشواطئ في لبنان، ممّا استدعى نقله إلى المستشفى.

وأعلن المنتج إميل برباري صاحب شركة “تايغا” التي تتولى إنتاج أغنيات مجد موصللي، عن الأمر حيث نشر صورة لموصللي في المستشفى وكتب بتعليقه عليها: “تعرض ‏الفنان مجد موصللي لحادث على إحدى الشواطئ اللبنانية مما اضطره إلى دخول المستشفى نظرا لحالته الصحية

وتابع برباري: “ولم يسمح له الطبيب بالمغادرة بسبب الألم المبرح الذي يعاني منه.نتمنى له الشفاء العاجل والسريع والعودة الى جمهوره الذي سيستفقده الليلة في ملهى التايغا”.

من أسرة موقع بتجــــرد نتمنى الشفاء العاجل للفنان مجد موصللي.