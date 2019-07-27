خاص- “الخليج 365” يكشف تفاصيل مسلسل “لا قبلِك ولا بعدِك” وأبطاله

علم موقع “الخليج 365” ان شركة الإنتاج مروى غروب، لصاحبها المنتج مروان حداد، تنطلق يوم الثلاثاء القادم، 30 تموز الجاري بتصوير مسلسل لبنانيّ جديد اجتماعيّ كوميديّ بعنوان “لا قبلِك ولا بعدِك” لصالح قناة الجديد.

Advertisements

مسلسل “لا قبلِك ولا بعدِك” سيعرض مع بداية الموسم الدرامي على شاشة الجديد وهو من بطولة الممثل المصري ايمن قيسوني، جيسي عبدو، عباس شاهين، رانيا عيسى، شيرين ساسين، ارزة شدياق، جاد ابو كرم، ايلي شمالي المعروف بـ “ايلي جلادة في برنامج لهون وبس”، لويس ناضر، ليلى قمري، نتالي سلامة، من كتابة كريستين بطرس واخراج جورج روكز وانتاج شركة مروى غروب.

وكانت شركة مروى غروب قد حققت نجاحاً مبهراً فاق كل التوقعات في مسلسل “الباشا” بجزئيه الاول والثاني والذي بدأ عرضه قبل شهر رمضان واستمر عرضه خلال الشهر الفضيل محققاً المرتبة الاولى كل فترة عرضه عبر “الجديد”.