بالصورة- مجد موصللي يتعرض لحادث وينقل الى المستشفى

Jul 27, 2019 تعرض ‏الفنان مجد موصللي لحادث على أحد الشواطئ اللبنانية مما اضطره إلى دخول المستشفى نظرًا لحالته الصحية التي استوجبت خضوعه للعلاج اللازم. ولم يسمح الطبيب لـ “موصللي” بمغادرة المستشفى بسبب الألم المبرح الذي يعاني منه. Advertisements نتمنى لـ مجد موصللي الشفاء العاجل والسريع والعودة الى جمهوره الذي استفقده أمس في ملهى التايغا. نذكر ان آخر أعمال “موصللي” أغنية “تكرم” كلمات عامر لاوند، الحان سليم سلامة وتوزيع وتسجيل عمر صبّاغ، كما صورها مجد على طريقة الفيديو كليب في اوكرانيا تحت اشراف المخرجة هيفا الفقيه وانتاج شركة تايغا. حمدالله على السلامة للفنان مجد موصللي.







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