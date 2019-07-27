شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. مؤتمر صحفى للدورة الـ12 للمهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء31 يوليو الساعة السادسة مساء بالمجلس الأعلى للثقافة، لإعلان تفاصيل الدورة الثانية عشرة.

وكانت إدارة المهرجان كشفت مؤخرا عن أسماء بعض المكرمين مثل الكاتبين الكبيرين يسرى الجندى والسيد حافظ، وسيعلن خلال المؤتمر كل تفاصيل الدورة المقبلة التى ستنطلق يوم 17 أغسطس وتستمر حتى 30 من نفس الشهر .

المهرجان القومى للمسرح المصرى يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم فى فضاءات العرض المسرحى فى مصر، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصرى المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصرى، وكذلك تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا، من أجل المشاركة فى صناعة مستقبل أفضل للوطن .

الدورة الثانية عشرة التى يرأسها الفنان أحمد عبد العزيز، تضم فى لجنتها العليا خبرات مختلفة وتخصصات متنوعة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة ففى مجال الناقد، وتضم اللجنة الناقد والشاعر محمد بهجت، والناقدة رنا عبد القوى، والفنانة عزة لبيب، والفنانة فاطمة محمد على، كما ضمت اللجنة أيضا المخرج أحمد السيد، والمنتج الفنان هشام سليمان.