فارس كرم في أكبر هجوم على “مشروع ليلى”: “بدن دعس بالصرماية”

لا زال العرض الذي ستقدمه فرقة “مشروع ليلى” ضمن مهرجانات بيبلوس الدولية في 9 آب المقبل، موضع تجاذب بين اللبنانيين حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد ومعارض لإلغاء الحفل.

الفرقة، التي تؤدي أغنيات تمس بغالبيتها بالقيم الدينية والانسانية وتتعرض للمقدسات المسيحية، جوبهت بآلاف من التعليقات التي طالبت القيمين على المهرجان بإلغاء الحفلة، كما طالبوا الكنيسة بالتدخل لإلغاء الحفلة التي تهين المقدسات المسيحية.

Advertisements

وفي ظل الصمت المطبق من قبل بعض الفنانين اللبنانيين وخاصة المسيحيين منهم وموقفهم حيال حفلة “مشروع ليلى” ومسها بالدين المسيحي، ضج التصريح الذي أدلى به النجم اللبناني فارس كرم لـ “وان تي في” تجاه هذا الموضوع المثير للجدل.

وبصراحته المعهودة وجرأته وعدم خوفه من خسارة معجب من هنا أو معجبة من هناك، وعند سؤاله عن رأيه بالموضوع، أكد في البداية الى أنه لا يعلم ماذا قالت الفرقة. حينها قاطعته المذيعة مشيرة الى “أن الفرقة اهانت الدين المسيحي”، حينها قال فارس مباشرة “بدن دعس بالصرماية وما يقبلوا غير بالصرماية”.

ورداً على سؤال هل هو مع إلغاء الحفل المقرر إقامته ضمن مهرجانات بيبلوس، قال فارس “لا أعرف من هم”. قاطعه أحدهم قائلاً “عيب قول هذا الكلام”، قال فارس “لا مش عيب” خاصة عندما يتعلق الأمر بإهانة الاديان أو المس بالمقدسات.

ولا زالت الحملة مستمرة لمقاطعة الحفل حيث دعت مطرانية جبيل المارونية في بيان، لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية الى وقف عرض فرقة “مشروع ليلى” في المهرجان. لقراءة الخبر: حملة لمقاطعة حفل “مشروع ليلى” في جبيل