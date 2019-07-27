أحلام تكشف عملية فجر السعيد وتؤكّد أنها تتحسّن ببطء شديد وممنوعة من الزيارة

كشفت الفنانة الإماراتية أن العملية الجراحية التي خضعت لها الإعلامية الكويتية فجر السعيد في مستشفى خاص، تُعرف بجراحة تحويل مسار المعدة والتي أدّت إلى تدهور حالتها الصحية بسبب حدوث تسمم حاد في الدم أثّر على الوظائف الحيوية.

وقالت أحلام في منشور عبر "إنستغرام"، إن ذلك أدّى إلى نقلها مستشفى مبارك الكبير في الكويت، فيما تم منع الزيارة عنها، مؤكدةً أن السعيد تتقبّل العلاج بشكل بطيء لكن أفضل بكثير من حالتها الحرجة التي كانت مرّت بها.

قبل ذلك، تحدّث المحامي الكويتيّ سعود السبيعي زوج الإعلاميّة فجر السّعيد، عن تفاصيل آخر تطوّراتها الصّحيّة، لكنه لم يُشر إلى طبيعة العملية التي أجرتها زوجته.

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وقال السبيعي، إنّ حالة زوجته الصّحيّة، بدأت تستقرّ، نافيًا توقّف قلبها خلافًا لما ذكره بعض النّشطاء في وقت سابق.

وقال السبيعي، إنّه لا يمكن الجزم بأنّ ما تعرّضت له زوجته هو خطأ طبيّ، مشيرًا إلى أن الأمر سيتضح خلال 3 إلى 4 أيام.

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وكانت السعيد تعرّضت لأزمة صحيّة حادّة صباح الخميس، بعد إجرائها العملية وأُدخلت إلى العناية المركّزة.

الجديرُ بالذكر أن المعدة تقسم في تلك العملية إلى حقيبة عليا صغيرة وحقيبة "متبقية" أكبر من ذلك بكثير، ومن ثم يتم إعادة ترتيب الأمعاء الدقيقة، وتؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الحجم الوظيفي للمعدة، يرافقه تغيير فيسيولوجي وبدني بالنسبة للطعام.

وتُوصف العملية لعلاج السمنة المرضية وسكري النمط الثاني وفرط ضغط الدم وانقطاع النفس الانسدادي النومي وظروف مرضية أخرى.

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