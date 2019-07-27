وائل كفوري ينفي شائعات مقاطعته لبناته ويؤكد أنهم حياته وعيونه وقلبه

قال المطرب اللبناني وائل كفوري إنه سيظل مهتمًا ببناته لأنهم يعنون له الكثير، حيث حسم شائعات مقاطعته لبناته التي راجت خلال الفترة الماضية بعد انفصاله عن زوجته أنجيلا بشارة.

وأوضح المطرب اللبناني قائلًا: "ما بدي أهتم بما يقال عني هذا وراء ظهري، بناتي هم حياتي وعيوني وقلبي ومن يقترب سيكون هناك ردود أخرى".

وتحدّث في تصريحات تلفزيونية له عن كواليس حضور ابنته "ميشيل" حفله الذي أحياه ضمن مهرجان أعياد بيروت، قال إن هاتفها تم كسره فقالت لي: "بابي تليفوني اتكسر قلت لها تكرم عيونك بجيبلك واحد".

وأعرب عن سعادته بحفله الذي أحياه ضمن مهرجان جرش الأردني، قائلًا: "أشكر محبة جمهوري لي لأن حياتي وعملي لو لم تترجم للمحبة فلا قيمة لما أفعله".

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وأضاف المطرب اللبناني: "محبتهم شيء يسعدني ويعطيني حافزًا للاستمرارية، والأردن وشعبها لهما مكانة خاصة في قلبي وأحس نفسي في بلدي".

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وعن عدم تعاونه مع بعض الملحنين والشعراء اللبنانيين واقتصاره على فريق عمل واحد بشكل مستمر، قال إننا لن نكون أذكى من الظروف والقدر.

وأبدى وائل كفوري، استعداده للتعاون مع زياد برجي، منوهًا إلى أن هذا شيء يُشرّفه ولا مانع في البدء بالتعاون معه.

وتحدّث عن حفله الأول في السعودية والذي أحياه قبل أيام بمدينة جدة، حيث أعرب عن سعادته بالتواجد بين الجمهور السعودي، مشيرا إلى أن الانفتاح شيء جيد والموسيقى والفن أفضل وسيلة تواصل في العالم.

يُذكر أن الصراعات اشتعلت بين وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة خاصةً في ظل اتهامات وُجِّهت إليه بعدم دفع النفقة لبناته ومصاريف طليقته، في رد فعل منه على رفض طليقته مشاهدة طفلتيه.

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