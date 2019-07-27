إليسا تطالب "روتانا" بحماية حقوقها من "ديزر" لتجديد التعاقد

أبدت الفنانة اللبنانيّة، إليسا، مرونة في تجديد تعاقدها مع شركة "روتانا" للصّوتيّات والمرئيّات، وما أكّد هذا، مقطع فيديو، جمعها بسالم الهندي، المدير التّنفيذيّ للشّركة، وشاركته إحدى معجبات إليسا، عبر موقع "تويتر"، حيث كشف مصدر من داخل الشّركة أنّ إليسا وضعت شرطًا أمام سالم الهندي، لإنهاء التّعاقد الجديد، وهو حماية حقوقها من الشّركة الفرنسيّة، صاحبة تطبيق "ديزر"، والتي تعاقدت معها "روتانا" مؤخرًا.

وأوضح المصدر، أنّ إليسا قالت، إنّها لا تستفيد من شيء كفنانة، من وراء تعاقد روتانا مع الشّركة الفرنسيّة، ولذلك، هي ترغب في حفظ حقوقها، خاصًة أنّ هذا الأمر كان سبب خلاف إليسا مع روتانا، قبل 4 أشهر، لافتًا إلى أن إليسا، لم تمانع من الاستمرار مع روتانا، كما أنّ الشّركة تحاول الإبقاء على الفنّانة الكبيرة، باعتبارها النجمة المدلّلة للشّركة.

وعن إمكانيّة إنهاء ملف تجديد التّعاقد قريبًا، قال المصدر، إنّ إليسا وضعت شروطًا يصبّ في مصلحتها الفنيّة، والشّركة لم تمانع، وربّما يتمّ الإعلان خلال نهاية العام الجاري، خاصّة أنّ إليسا بدأت العمل على ألبومها الجديد، والذي يُعدّ الأخير لها في التّعاقد الحاليّ، حيث أفصح المصدر، أنّ إليسا والشّركة سيعملان على التّحضير للألبوم الجديد، مطلع أكتوبر المقبل، فور إنهاء حفلاتها الغنائيّة الصّيفيّة.

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يُذكر، أنّ خلافًا دبّ بين إليسا، وروتانا قبل أشهر قليلة، بعد حذف أرشيفها الغنائيّ، من تطبيق أنغامي. إلا أنّ الشّركة، سرعان ما احتوت الأمر لتعود المياه إلى مجاريها.

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