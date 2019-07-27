شكرا لقرائتكم خبر عن طليقة حلمى بكر تكشف تفاصيل اتهامه لها بالاعتداء عليه وسحله وتحطيم الشقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت سماح القرشى، طليقه الملحن حلمى بكر، الاتهامات التى وجهها لها بالاستعانة ببلطجية للتعدى عليه وسحله وتحطيم محتويات الشقة وسرقة مبلغ مالى، إضافة إلى اتهامه لها باختطاف ابنته "ريهام" التى تبلغ من العمر 3 سنوات تقريبا.

وقالت سماح، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "هو متعود يعمل فيا محاضر بس أنا بتحمل عشان خاطر بنتنا بس وإنى محرمهاش من أبوها، لأنه هو متعلق بها ودايما بيقول دى روحى فمش معقولة هاخد روحه".

وأوضحت أن سبب اتهامه لها بعدما قامت برفع قضية ضده لتمكين الشقة كسكن لحضانة البنت، مضيفة: "وأعيش أنا وهو بنفس المنزل رغم انفصالنا، ورغم كل اللى بيعمله معايا لم أفكر فى مطالبته بنفقة أو أى أمور تخأص المرأة بمحكمة الأسرة".

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وأشارت إلى أن الواقعة بدأت فى تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، مضيفة: بعدما أغلق باب الغرفة عليا وباب الشقة الحديد أيضا، وأخذ بنتى ريهام، ولكن غرفتى تحتوى على باب أخر خرجت منه ولحقت بهم، وأصريت على إرجاع البنت لسريرها".

وتابعت: "تخيل حلمى بكر بتاريخه قل قيمته ومن تاريخه ورمى نفسه فى الشارع قدام أفراد أمن العقارات المجاورة وأمام الجيران، وحاول التبلى بأنى قمت بضربه ويصرخ ويقول الحقونى، والناس تشهد على ذلك، وحضرت النيابة بالفعل وسألت الجيران وتأكدوا بعدم صحة الأقاويل التى يقولها، أما عن سرقة مبلغ مالى فهذا غير صحيح هذا منزلى كيف أسرق نفسى، رغم وجود (شلة شر) حوله هم من يفتعلون كل ذلك".

وأضافت سماح القرشى: الشرطة أيضا تأكدوا من عدم صحة كلامه عن استعانتى ببلطجية وضربه، لأن هل يعقل أن رجلا عمره أكثر من 80 عاما وبلطجية سحلوه هايكون واقف عادى فى القسم مفيهوش أى حاجة، لكن هو أحضر تقارير طبية مزورة حتى يثبت صحة أقاويله".

واستكملت حديثها: "حلمى بكر مش مستاهل أحضر له بلطجية، ده رجل لديه 83 عاما.. أنا لو زقيته هيقع، وعمرى ما هاجيب لنفسى مشاكل لأن ممكن يحصله حاجة، بس للأسف مبيعرفش يعيش فى جو هادى وبيحب المشاجرات بشكل دائم".