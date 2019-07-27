كنزي دياب بملابس صيفية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت كنزي، ابنة الفنان عمرو دياب، صورا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت كنزي في الصور بإطلالة كاجوال، وارتدت ملابس صيفية من اللون الأبيض، خلال تواجدها في إسبانيا. كانت جانا، ابنه الفنان عمرو دياب، قد نشرت مجموعة من الصور تجمعها بشقيقتها كنزي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

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