لقاء الخميسي بفستان أبيض في جزيرة ميكونوس اليونانية بأحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة لقاء الخميسي لجلسة تصوير جديدة، خلال فترة استجمامها بجزيرة ميكونوس اليونانية، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت لقاء في الصور بإطلالة كاجوال، مرتدية فستان أبيض قصير، ونظارة شمسية. يُذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "أبواب الشك"، وشارك فى بطولة العمل عدد من الفنانين على رأسهم خالد سليم وعائشة بن أحمد.

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