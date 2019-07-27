بالصور| ملك قورة بملابس "كاجوال" في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ملك قورة صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ملك في الصور بإطلالة كاجوال من نيويورك، وعلقت:" كل شئ أفضل باللون الوردي". يذكر أن ملك قورة شاركت بعملين في السباق الرمضاني الماضي، مسلسل "سوبر ميرو"، بطولة الفنانة إيمي سمير غانم، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بطولة علي ربيع، كريم عفيفي.

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