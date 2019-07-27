شكرا لقرائتكم خبر عن بعد GOT.. شبكة HBO تحدد ميعاد طرح الموسم الثالث من مسلسل Westworld والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتهاء عرض السلسلة الأكثر شهرة فى تاريخ التليفزيون Game of thrones، قررت شبكة HBO التليفزيونية تحديد ميعاد عرض مسلسلها Westworld الذى تسعى من خلاله لفرض سيطرتها مرة آخرى على عالم الدراما وحصد الجوائز من جديد.

وقررت الشبكة الأمريكية عرض الموسم الثالث والجديد من مسلسل الخيال العلمى Westworld فى منتصف مارس القادم، على أن يتم الإعداد لموسم رابع وخامس، على أن يعرضا فى بداية عام 2020، و2021.

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وكانت شبكة HBO بدأت تصوير الموسم الثالث فى سبتمبر الماضى، بعد انضمام النجم الشهير آرون بول، بطل المسلسل الشهير Breaking Bad، وتم تأجيل عرض المسلسل من العام الحالى للمقبل بعد تعرض مكان التصوير لحريق هائل أدى إلى تلف جميع ديكورات التصوير فى نوفمبر الماضى.

مسلسل Westworld يشارك فى بطولته كل من: بن بارنز، وانجريد بولسو، وبيردل، وكليفتون كولينز، وايد هاريس، وأنتونى هوبكنز، وجيمس مارسدن، وثاندى نيوتن، وسيمون كوارترمان، ورودريجو سانتورو، وأنجيلا صرافيان وجيمى سيمبسون، وإيفان راشيل وود، وشانون وودوارد، وجيفرى رايت، وإيزابيلا ألفاريز، وميك باش، وكريستيفر سيدينو.