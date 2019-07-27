شاهد.. يسرا تنهار من البكاء في عزاء والدتها!

كتب امير فتحي في السبت 27 يوليو 2019 05:42 صباحاً - حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير في مصر على حضور عزاء والدة الفنانة يسرا والذي أقيم مساء أمس الجمعة بمسجد ودار مناسبات عمر مكرم بالتحرير وسط العاصمة القاهرة.

كان من أبرز الحضور، الفنان يحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر، سمير صبري، وعزت العلايلي، نادية الجندي، وفاء عامر، إلهام شاهين، لبلبة، ميرفت أمين، ليلى علوي، سميحة أيوب، عفاف شعيب، فيفي عبده، ماجدة زكي، صلاح عبد الله، سامح الصريطي.

وشارك أيضًا، الفنان أحمد السقا، كريم عبد العزيز، مصطفى شعبان، طارق لطفي، عمرو يوسف، أحمد ماهر، مصطفى قمر، أنغام، دينا عبد العزيز، نهال عنبر، درة، أروى جودة، كارول سماحة، هاني البحيري، محمد ممدوح، تامر عبد المنعم، هشام عباس، دنيا سمير غانم، إنجي المقدم، غادى إبراهيم، خالد زكي، أحمد سعيد عبد الغني، تامر هجرس، الفنان السوري جمال سليمان، الراقصة دينا، المطرب الشعبي حكيم، المنتج أحمد السبكي، المخرج خالد جلال، ساندرا نشأت، والسيناريست أيمن بهجت قمر.

ومن الإعلاميين والشخصيات العامة حضر الإعلامي عمرو أديب، وائل الإبراشي، منى الشاذلي، لميس الحديدي، رولا خرسا، منى عبد الغني، الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة السابق، ثروت سويلم، الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب أحمد المسلماني، جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير التموين والتجارة الداخلية.