شاهد.. جنيفر لوبيز تحتفل بعيدها الـ 50 وعمرو اديب يغازلها

كتب امير فتحي في السبت 27 يوليو 2019 05:42 صباحاً - احتفلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الخمسين لى جزيرة خاصة في ميامي وبحضور مجموعة من أفراد عائلتها وأصدقائها، وبالطبع خطيبها أليكس رودريغيز.

في تفاصيل الاحتفال، فقد تمّ اعتماد اللون الذهبي في الديكور حيث انتشرت الكرات في أرجاء المكان، أما قالب الحلوى فتزيّن باللونين الأسود والذهبي بطول خمسة طوابق.

وكالعادة، اعتمدت لوبيز لوكاً ساحراً فاختارت فستاناً تميّز بتصميمه الضيّق ولونه الميتاليكي حمل توقيع علامة فيرساتشي Versace.

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في سياق متصل، غازل الاعلامي المصري عمرو أديب، جنيفر لوبيز، التي ستحيي حفلا في الساحل الشمالي قائلا: “الست القمر دي عندها خمسين سنة، القمر الفظيع الخالي من الشوائب هتكون موجودة في مصر”.