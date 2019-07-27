شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نوال الزغبى تحيى حفلا غنائيا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة اللبنانية نوال الزغبى، اليوم السبت، حفلا غنائيا على هامش مهرجان عيد المغتربين ضهور الشويرفي لبنان، وتقدم خلاله باقة من أشهر أغنياتها التى قدمتها خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى غنائها لأغنيات ألبومها الجديد "كدة باى".
يذكر أن نوال الزغبى غنت تتر مسلسل "بروفا"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، بعنوان "لما بتحسبا" من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، إخراج إيلى السمعان، وشارك فى تمثيل كليب الأغنية أبطال المسلسل أحمد فهمى وماجى بوغصن.
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