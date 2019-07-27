شكرا لقرائتكم خبر عن 12 أغنية فى ألبوم مصطفى قمر الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مصطفى قمر لطرح أحدث ألبوماته الغنائية الذى يحمل اسم "ضحكت ليا"، ويضم الألبوم 12 أغنية، وهى "س من الناس"، و"معجب"، "ضحكت ليا"، و"حبيبك اللى تحبه"، و"نفس السيناريو"، و"عارف"، و"ناوي"، و"نفس الاحساس"، "قفلت السكة"، و"نسيتنى خلاص"، "سلمي"، و"باب موارب".

ويتعاون مصطفى قمر مع مجموعة كبيرة من الملحنين والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم، ويقدم فيه قمر أغانى متنوعة عن ألبوماته السابقة.

ويقدم مصطفى قمر أغنية "ضحكت ليا"، بشكل مختلف عليه تماما ويراهن عليها بقوة خلال الألبوم الذى يحضر له منذ فترة كبيرة.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر الفنية كانت فيلم "فين قلبي"، الذى عرض فى السينمات فى يناير 2017، وشهد عودته لتقديم الأعمال السينمائية بعد غياب 5 سنوات.