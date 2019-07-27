بالفيديو| الليثي وبوسي يرثان 10 ملايين جنيه في الإعلان الرسمي لـ"أنت حبيبي وبس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح المنتج أحمد السبكي الإعلان الرسمي لفيلم "انت حبيبي وبس" بطولة محمود الليثي والمطربة بوسي، والمقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل.

ويظهر محمود الليثي خلال أحداث الفيلم في دور مطرب شعبي، كما تعمل بوسي في نفس المهنة، ويرثان ثروة مالية ضخمة وقدرها 10 ملايين جنيه، ولكن لابد أن يتزوجا للحصول على تلك الثروة، وبسبب هذا الشرط يتعرضان للعديد من المواقف الكوميدية.

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فيلم "أنت حبيبي وبس"، كان من المقرر طرحه في عيد الفطر الماضي، ولكن تم تأجيله.

جدير بالذكر أن فيلم "أنت حبيبي وبس"، بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسي وهالة فاخر وصوفينار ومحمد محمود ومحمد حلاوة، وهو من إخراج أحمد البدري وإنتاج أحمد السبكي.