صور| ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر في حفل كامل العدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقامت المطربة الشابة ياسمين علي، حفلا غنائيا كبيرا على مسرح أوبرا جامعة مصر بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور جماهير ضخم من محبيها.

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وقدمت ياسمين، خلال الحفل، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، مجموعة من الأغاني الطربية المختلفة ومنها أغنية "يتعلموا، وساعات ساعات، وتوت توت، ولولا الملامة، وفي يوم وليلة، وكلمات، وحلوة يا بلدي، والأطلال"، وأيضا غنت ياسمين من أغانيها الخاصة "حب زمان، واتفائلوا بالخير، ويا بتاع الورد، وفرصة تتغير".

جدير بالذكر أن ياسمين حصلت منذ عدة أيام على جائزة أفضل صوت مطربة صاعدة في حفل جائزة الشرق الأوسط للموسيقى "ميما"، الذى يقام سنويا برعاية مجلة الديرجيست منذ عام 2008.

من ناحية أخرى، طرحت ياسمين مؤخرا كليب أغنية "فرصة تتغير"، كلمات رمزي بشارة، وألحان يوحنا فيكتور، وتوزيع روميو، والكليب إخراج يوسف رفعت.