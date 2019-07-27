بالملابس البيضاء.. أصدقاء هبة السيسي يحتفلون بزفافها في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: احتفلت الفنانة هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، بحفل زفافها على باسم أمين، في الساحل الشمالي. وارتدى جمع الحاضرين الزي الأبيض في حفل الزفاف، ومن بينهم منة فضالي ونرمين ماهر ومصمم الأزياء هاني البحيري والإعلامي ممدوح موسى وإنجي شرف وأحمد عبدالله محمود ورامي وحيد ورامي غيط وأحمد فريد. يذكر ان هبة السيسي احتفلت بعقد قرأنها قبل يومين في القاهرة. ويشار إلى أن هبة السيسي حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، وبدأت في التمثيل عام 2006 من خلال فيلم كتكوت، وآخر أعمالها فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" عام 2017.

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