"خطأ جراحي أدى إلى تسريب".. أحلام تكشف سبب تدهور الحالة الصحية لـ"فجر السعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، صورة لصديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكشفت خلالها عن الأسباب التي أدت إلى تدهور حالتها في الأيام الماضية.

وعلقت أحلام على الصورة قائلة: " فجر السعيد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عملية باي باس "تحويل مسار"، وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية، ولان المستشفى ما اكتشفوا التسريب للاسف الا بعد يومين أدى التسريب إلى تسمم حاد في الدم أثرت على الوظائف الحيوية مما استدعى إلى نقلها مستشفى مبارك الكبير".

وتابعت أحلام: " الشكر الكبير أولاً لله تعالى ثم لهم على كل الرعاية اللي وجدتها هناك والشكر للدكتور علي الموسوي اللي ما تركها ثانية وكل المستشفى، وكان يطمنا عليها كل شوي لان ممنوع عنها الزيارة والشكر للمسئوليين وكل الناس اللي يدعون لها ويسالون عنها من كل مكان".

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واختتمت أحلام تعليقها: " الحمد لله اليوم هي تتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن أفضل بكثير من حالتها الحرجة من يومين فقط ادعوا لها حبيبتي بتزين يارب".

وأكدت بعض وسائل الإعلام الكويتية، تعرض فجر لنزيف داخلي وقد تمّ إدخالها غرفة العناية المركزة، ووضعها الصحي غير مستقر.