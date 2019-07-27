رانفير سينغ يعرض مسيرته المهنية في صور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 04:34 صباحاً - شارك نجم بوليوود رانفير سينغ Ranveer Singh جمهوره ومحبيه، مجموعة من الصور عبر حسابه الخاص في انستقرام تختصر مسيرته المهنية ، وكلها من أفلامه التي قدمها، وسأل معجبيه: أيّ شخصية في الصور المعروضة هي الأقوى؟

رانفير وهو زوج النجمة السمراء ديبيكا بادوكون Deepika Padukone، معروف بمواقفه المرحة على وسائل التواصل الاجتماعي، بقدر ما هو معروف بخياراته الغريبة في الأزياء.

وشارك سينغ الذي يصور حاليًّا فيلم يحمل عنوان "1983" في المملكة المتحدة، سلسلة من الصور الشخصية، إضافة الى صور السيلفي التي التقطها أثناء لعب شخصياته المختلفة التي ظهر بها على الشاشة، وشارك أيضًا صورة لنفسه من صالون للحلاقة.

صورة نشرها سينغ على انستقرام من مسيرته المهنية

وفي الوقت الحالي، يقوم رانفير بتجسيد شخصية لاعب الكريكيت المخضرم كابيل ديف في عام 1983، في عمل فني جديد يحكي قصة فوز فريق الهند في كأس العالم للكريكيت عام 1983، وهو من إخراج كبير خان ، والفيلم أيضًا يضم النجمة ديبيكا بادوكون التي تصور شخصية زوجة كابيل رومي ديف.

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والجدير بالذكر أنّ رانفير وديبيكا قد التقيا سينمائيًّا بالفعل ثلاث مرات في أفلام سنجاي ليلا بهنسالي Sanjay Leela Bhansali: جوليون كي راسيليلا رام ليلا، وباجيراو ماستاني وبادمافات.

وكانت ديبيكا قد احتفلت بذكرى ميلاد سينغ الـ34، التي صافت يوم 6 تموز/يوليو الحالي، وكان احتفالها مميزًا؛ بنشرها صورة له في طفولته وهو يأكل الآيس كريم، عبر انستقرام.

رانفير سينغ وديبيكا بادوكون

في المقابل غالبًا ما يتبادل الثنائي سينغ وديبيكا عبارات الحب على السوشيال ميديا، حيث كشف سينغ في السابق خلال مقابلة بالبرنامج الحواري الشهير " Famously Filmfare " أنّ أكثر شيء جنوني فعله مع زوجته ديبيكا هو الطيران عبر العالم مرات عدة لمجرد قضاء بضع دقائق معها، كما تحدّث عن الوقت الذي لم يجد فيه صدى حب من ديبيكا، في بعض الأحيان، لأنه حساس للغاية، وكان عليها أن تأخذ وقتها.

رانفير كشف أيضًا عن رغبته في إضافة بادوكون إلى اسمه، وقال: "بما أنني أسقطت اللقب، فأنا بحاجة إلى واحد جديد، فلِمَ لا! إنه لقب أسطوري."