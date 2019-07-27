بالصور.. دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء والدة يسرا

حضرت الفنانة دنيا و شقيقتها إيمي سمير غانم إلى مسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء للفنانة يسرا في والدتها الراحلة سهيلة وهبي، التي وافتها المنية، يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.



وتواجدت يسرا برفقة زوجها خالد صالح سليم بمسجد عمر مكرم لاستقبال العزاء في والدتها، التي توفت بعد شهور من تعرضها لأزمة صحية، احتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة لمدة 40 يومًا، ولازمتها ابنتها

في المستشفى حتي وفاتها.جدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان سهيلة وهبي، من مسجد السيدة نفيسة، وقد صاحب يسرا خلال صلاة الجنازة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنانة رجاء الجداوي، ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، إلهام شاهين، بوسي شلبي، إيناس الدغيدي، ماجدة زكي.