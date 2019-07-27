90 صورة لنجوم الفن والإعلام والسياسة في عزاء والدة الفنانة يسرا

حرص حشد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة علي تقديم واجب العزاء للفنانة الكبيرة يسرا في والدتها بمسجد عمر مكرم بعد وفاتها يوم الأربعاء الماضى بعد صراع مع المرض حيث تعرضت لأزمة صحية في الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة.

وكان في مقدمة الحضور المخرج الكبير شريف عرفة والنجم يحيي الفخرانى وزوجته لميس جابر، وفاء عامر، محمد فوزى، عزت العلايلى،

لميس الحديدى، هنادى مهنى، هانى مهنى، عمرو يوسف، صلاح عبد الله، إنجى المقدم، ليلى علوى، ميرفت أمين، ماجدة زكى، طارق لطفى، كاملة أبو ذكرى، نادية الجندى، خالد زكى، تامر هجرس، سامح الصريطي، مجدى أحمد على، سميحة أيوب، أحمد السقا، لبلبة، فيفى عبده، خالد جلال، يسرى نصر الله، عمرو أديب، بوسى شلبى، جمال العدل، إيمى سمير غانم، دنيا سمير غانم، إيمى سالم، حكيم، مصطفى قمر، جميلة عوض ،كريم عبد العزيز، شهيرة، محمد ياسين.

كما حرص أيضا علي الحضور كل من: عفاف شعيب، محمد حفظى، عمرو سلامة، منى الشاذلى، إنجى على، سمير صبرى، نجوى فؤاد، نهال عنبر، أشرف مصيلحى، ساندرا نشأت، أنغام، أيمن بهجت قمر، وائل الابراشى، جميلة عوض، محمد ممدوح، أحمد السبكى، رشا مهدي، أحمد المسلمانى، إياد نصار، فراس سعيد، جمال سليمان، درة، محمد محمود عبد العزيز، عباس أبو الحسن.

Advertisements