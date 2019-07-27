بالصور.. مصطفي شعبان و طارق لطفي و قمر في عزاء والدة يسرا

حضر عدد كبير من نجوم الفن، إلى مسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء للفنانة يسرا في والدتها الراحلة سهيلة وهبي، من بينهم الفنان مصطفي شعبان، طارق لطفي، ومصطفي قمر.





وتواجدت يسرا برفقة زوجها خالد صالح سليم بمسجد

عمر مكرم لاستقبال العزاء في والدتها، التي وافتها المنية، يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت لأزمة صحية في الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة، ولازمتها ابنتها في المستشفى حتي وفاتها.جدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان سهيلة وهبي، من مسجد السيدة نفيسة، وقد صاحب يسرا خلال صلاة الجنازة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنانة رجاء الجداوي، ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، إلهام شاهين، بوسي شلبي، إيناس الدغيدي، ماجدة زكي.