بالصور.. ليلي علوي ووفاء عامر ولميس في عزاء والدة يسرا

قدم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، واجب العزاء في وفاة السيدة سهيلة وهبي، والدة الفنانة يسرا، من بينهم الفنانة ليلي علوي، وفاء عامر، والإعلامية لميس الحديدي.







تواجدت يسرا برفقة زوجها خالد صالح سليم في مسجد عمر مكرم

لاستقبال العزاء في والدتها، وسط توافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا علي مساندتها، أبرزهم الفنان أحمد السقا، نادية الجندي، لبلبة، إياد نصار، فيفي عبدو، ميرفت أمين، وفاء عامر، طارق لطفي، حكيم، أنغام، وغيرهم.







جدير بالذكر أن السيدة سهيلة وهبي والدة يسرا تعرضت لأزمة صحية مؤخرًا، احتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة لمدة 40 يومًا، و لازمتها ابنتها في المستشفي خلال تلك الفترة و حتي وفاتها، وشُيعت صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة.





