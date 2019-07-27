بالصور.. ليلي علوي ووفاء عامر ولميس في عزاء والدة يسرا

قدم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، واجب العزاء في وفاة السيدة سهيلة وهبي، والدة الفنانة يسرا، من بينهم الفنانة ليلي علوي، وفاء عامر، والإعلامية لميس الحديدي.
تواجدت يسرا برفقة زوجها خالد صالح سليم في مسجد عمر مكرم
جدير بالذكر أن السيدة سهيلة وهبي والدة يسرا تعرضت لأزمة صحية مؤخرًا، احتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة لمدة 40 يومًا، و لازمتها ابنتها في المستشفي خلال تلك الفترة و حتي وفاتها، وشُيعت صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة.
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