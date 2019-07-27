هند صبري تكشف تفاصيل دورها وكواليس تصوير الفيل الأزرق

قالت الفنانة هند صبري، بطلة فيلم الفيل الأزرق 2،إن دورها في الفيلم خيالي ويتسم بطابع الـ"فانتازيا" وهو ما تسبب لها في حالة انفصال عن الواقع.

وأوضحت مازحة: "برفع ناس في الفيلم وبطيرهم من بعيد، وتاني يوم بصحى كهند أفطر البنات وأوديهم المدرسة".

وأشارت هند إلي أن أعمار بناتها صغيرة جدا ولم تمكنهم من مشاهدة الفيلم، وتابعت: "أنا خايفة من جوزي حتى وخايفة من ردود فعل بعض الناس المقربين، وأحب أكد ده خيال".

وقالت هند مازحة: "بعد العرض في بنتين صغيرين شافوني في ممر بالسينما رجعوا ورا وبعدوا وقولت

آه الدور عامل تأثير هيقعد فترة.. أستخبى أنا بقى".وأوضحت هند أن الجزء الثاني من الفيل الأزرق كان أكثر فيلم أعدت له مسبقا وقالت: "ده أكتر فيلم عملتله ريسيرش لإن مروان حامد المخرج بيطلب ده وبيديك مادة تتذاكر".وكشفت هند أنها قامت بتأدية 3 شخصيات في الفيلم مشيرة إلى أن إحدى الشخصيات كانت في زمن مختلف وأنها قامت بدراسة هذا الزمن وكل ما يحيط به.وأضافت أنه من ضمن التحضيرات إلى الفيلم كان هناك دروس في المثيل على يد خبراء أجانب، وقالت هند: "دوري في الفيل الأزرق كان صعب بل هو الأصعب في حياتي المهنية، والخروج منه لم يكن سهلا، كنت أظن الخروج منه سهلا لكن اتضح العكس تماما".وتوجهت هند بالشكر إلى الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد بإعطائهم الفرص للممثلات بالخروج في شكل غير تقليدي، وأوضحت: "دايما الممثلات الستات محصورين في أدوار رقيقة وكيوت إنما مروان ومراد إدوني أنا ونيللي كريم وشيرين رضا فرصة للخروج بشكل فعال".وحضر العرض عدد من صناع الفيلم منهم كريم عبد العزيز وهند صبري وإياد نصار وشيرين رضا وخالد الصاوي، وفيلم "الفيل الأزرق 2" طُرح في دور العرض بدءًا من الخميس الماضي، في مصر ودول الخليج.