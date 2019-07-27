كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تشيرنوبول" الروسي ينافس نظيره الأمريكي- البريطاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر على شبكة الإنترنت إعلان تشويقي للمسلسل التلفزيوني الروسي الجديد "تشيرنوبول"، وهو من إنتاج ستوديو "أمالغاما" Amalgama Studio السينمائي الروسي.

والمسلسل من بطولة، إيغور بيترينكو، و،ناديجدا ميخالكوفا، وألكسندر فيوكتيستوف.

فيما عرض في مايو الماضي في دور السينما الغربية المسلسل السينمائي الأمريكي البريطاني بالعنوان نفسه ببطولة إيميلي ووتسون، ستيلان سكارسغارد، جاريد هارس وغيرهم والذي شوه حقيقة الحادث النووي في محطة "تشيرنوبول" الكهروذرية في أبريل عام 1986 في الاتحاد السوفيتي (أوكرانيا حاليا). وأصبح أكثر المسلسلات السينمائية شعبية بتصنيف بوابة IMDb الإلكترونية السينمائية.

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وعلاوة على ذلك فمن المخطط له أن يعرض نهاية العام القادم فيلم سينمائي روسي آخر من إخراج السينمائي الروسي المعروف، دانيلا كوزلوفسكي، يروي قصة المتطوعين السوفيت الذين شاركوا في إزالة آثار الحادث في محطة "تشيرنوبول" الكهروذرية.

يذكر أن الحادث النووي بمحطة "تشيرنوبول" الكهروذرية وقع يوم 26 أبريل عام 1986 حيث انفجر المفاعل النووي، ما أدى إلى حدوث أكبر الكوارث في تاريخ الطاقة النووية حين تعرضت للتلوث الإشعاعي منطقة تقدر بـ200 ألف كيلومتر مربع من الأراضي السوفيتية.

وشارك في عملية إزالة آثار الكارثة نحو 600 ألف شخص. ونال 600 شخص من طاقم المحطة ورجال إطفاء الحريق جرعات عالية من الإشعاع وتوفي منهم فيما بعد 28 شخصا.

وعلاوة على ذلك فمن المخطط له أن يعرض نهاية العام القادم فيلم سينمائي روسي آخر من إخراج السينمائي الروسي المعروف، دانيلا كوزلوفسكي، يروي قصة المتطوعين السوفيت الذين شاركوا في إزالة آثار الحادث في محطة "تشيرنوبول" الكهروذرية.