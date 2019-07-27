شاهد.. اصالة تفاجىء جمهورها بلوك جديد!

كتب امير فتحي في السبت 27 يوليو 2019 03:50 صباحاً - اعتمدت النجمة السورية أصالة على مصفف الشعر منير لتغيير إطلالتها تماما. غيرت أصالة من لون شعرها واختارت لون فاتح، وكذلك ركبت وصلات للشعر مما زاد من طوله. وقد نشر مصفف الشعر منير مقطع فيديو اظهر اصالة خلال خضوعها لتغيير اللوك وعلق قائلا: “شرفتيني اليوم ،كان شيء كتير حلو أني تعرفت على هيك إنسان وهيك قلب ،بتجنن”.

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