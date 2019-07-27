كتب امير فتحي في السبت 27 يوليو 2019 03:50 صباحاً - نشر المنتج محمد الترك على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة مركبة جمعت أولاده الأربعة حلا وحمودي وعبدالله وغزل. وظهر فيها كل من الأولاد عندما كان لا يزال في أشهره الأولى. وركزت التعليقات على المقارنة بين شكل حلا القديم والحالي وبين شكلها وشكل شقيقتها غزل في المرحلة العمرية نفسها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا كيف كانت حلا الترك في أشهرها الأولى… هل تشبه أختها غزل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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