شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج من "مهرجان جرش": اتهمونى بالتحريض فى أغنية "إزاى" وسلاحنا الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم الكبير محمد منير مساء اليوم السبت حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمسرح الجنوبى بالمدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها، ويتواجد كينج الأغنية العربية الآن بالفعل فى العاصمة الأردنية عمان، استعداداً لحفله.

”الخليج 365” التقى الكينج محمد منير، والذى كشف فى تصريحات خاصة، عن ذكرياته مع مهرجان جرش، فضلا عن تقديمه واجب العزاء فى وفاة الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى، وتقديمه العزاء للنجمة الكبيرة يسرا فى وفاة والدتها.

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ويقول منير :"جئت إلى جرش هذه المرة وأحمل ملامح من الدموع على عينى على صديق عمرى فاروق الفيشاوى، وبهذه المناسبة أقدم التعازى للأخت العزيزة زميلة العمر يسرا فى وفاة والدتها.

وأضاف الكينج محمد منير، قائلا : "أما عن جرش فهذه ظروف حتمية، بأن نكون كعرب مع بعض، لأن فى ظل هذه الظروف العربية لا نملك غير إن إحنا يكون سلاحنا غير الغناء، بشكل مكثف وراقى، لإن ارتفاع الذوق العام، بيرفع الحس الوطنى، ويرفع المهام، وأتمنى فى جرش أن أقدم نموذجا للأغنية العربية التى نحلم بها، الأغنية الجادة التى تحمل مضامين جميلة، خاصة أن القلب العربى دائما، قلب فنان يستوعب الفن والحب والجمال.

وتابع النجم الكبير محمد منير حديثه، قائلا :، "جرش مهرجان عريق، ويعد من أهم المهرجانات فى العالم العربى، وأنا بدأت معه فى بداياته، وأنا إن غبت عن جرش، فلم أغب عن الأردن كدولة شقيقة، فأحييت العام الماضى حفل غنائى على مسرح أرينا فى جامعة عمان الأهلية.

وأكد منير، أن الأغنية العربية فى بعض الأوقات صوتها يضعف، ولكن يظل التراكم فيها عامل مؤثر مهم جدا، لأن الإنسان كل يوم يستفاد بكلمة جديدة وبخطوة جديدة ومعنى جديد، وما أحوجنا فى هذا الوقت إلى أغانى جادة، وأنا لم أنسى دورى فى 25 يناير عندما قدمت أغنية "إزاى ترضيلى حبيبتى"، وشبه اتهمت بالتحريض، ولم أكن محرضا، ولكن كنت أحب حب العاشق الملهم ببلده".