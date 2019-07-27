شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير مسلسل "اللعبة" لشيكو وهشام ماجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق عمل مسلسل "اللعبة" من تصوير العمل بشكل نهائى، بديكور مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث كثف المخرج معتز التونى ساعات العمل، حتى يمكنه الانتهاء من تصوير المسلسل استعداداً لعرضه على الفضائيات، ومن المقرر عرضه فى موسم الشتاء.

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.