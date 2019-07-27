شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة مشاركة دنيا سمير غانم فى مسلسل "الكبير أوى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت بعض الأخبار التى تشير نحو مشاركة النجمة دنيا سمير غانم فى الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوى"، وهى مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة.
وأكدت الشركة المنتجة لأعمال النجمة دنيا سمير غانم، أن هذه الأخبار ليس لها أى أساس من الصحة، وناشدت من يروجون هذه الشائعات بتحرى الدقة عند نشر أخبارها والعودة إلى الشركة المنتجة لكافة أعمالها فيما يخص أعمالها القادمة، مشيرة إلى أنها ستبدأ قريبًا فى التحضير لمسلسلها القادم وبعض الجولات لعروض عالم دنيا فى بعض الدول العربية.
يذكر أن أخر أعمال النجمة دنيا سمير غانم مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى عرض شهر رمضان الماضى، وهو من إنتاج شركتى سينرجى وروزناما، ويشارك دنيا فى بطولة المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى.
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