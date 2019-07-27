ليالي الصيفية| لاميتا فرنجية على "المرجيحة" و إسراء عبد الفتاح بتركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر، عقب انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر، ونرصد لكم في هذا الباب صور للنجوم من رحلاتهم الصيفية.

لاميتا فرنجية

حرصت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، على قضاء فترة استجمامها في بيروت، ونشرت لاميتا عبر حسابها عبر "الإنستجرام" صورًا أثناء قيامها باللعب داخل أحد المتنزهات.

سلمى رشيد

نشرت الفنانة المغربة سلمى رشيد صورتها من أحد الأماكن السياحية، وظهرت سلمى في الصور بفستان أحمر طويل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، صورًا من إجازتها الصيفية التي تقضيها الساحل الشمالي.

أحمد خالد

نشر المخرج أحمد خالد أمين صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر في الصورة رفقة ابنته والنجمين مصطفى خاطر، ومحمد نور، داخل أحد الشواطيء بالساحل الشمالي.

الوليد الحلاني

نشر المطرب الوليد نجل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر الوليد في الصورة من داخل " حمام السباحة".

Advertisements

دوللي شاهين

نشرت المطربة دوللي شاهين صورتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت دوللي بملابس الصيف، مرتدية كاش مايوه، من أحد الأماكن الساحلية.

يارا

نشرت الفنانة يارا صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بملابس كاجوال من إحدى الدول الأوروبية.

حكيم

شارك الفنان حكيم جمهوره بصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر حكيم في الصورة من أمام "حمام السباحة"، أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية.

سالي عبد السلام

نشرت المذيعة سالي عبد السلام عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها بفستان برتقالي من على ظهر أحد اليخوت في البحر.

هند رضا

نشرت الفنانة والمذيعة هند رضا صورة لها من داخل يخت في البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

إسراء عبدالفاح

نشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح صورتها، من داخل يخت في البحر، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في تركيا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".