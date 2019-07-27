محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: تصوير: محمود عبد الناصر حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام السياسة على حضور عزاء والدة الفنانة يسرا. Advertisements واستقبلت يسرا وزجها خالد صالح سليم، العزاء في والدتها بمسجد عمر مكرم، مساء أمس. وشهد العزاء حضور جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، كما حضر مندوبًا لرئيس الجمهوري عبدالفتاح السيسي. ورحلت عن عالمنا، والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض، إذ مرت بأزمة صحية في الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا في أيامها الأخيرة في المستشفى.

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كانت هذه تفاصيل خبر من داخل سرادق العزاء.. 100 صورة لنجوم الفن والإعلام والسياسة في عزاء والدة يسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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