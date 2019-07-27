هنا الزاهد دون مكياج وويزو بإطلالة إفريقية.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

درة

نشرت الفنانة التونيسية درة صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت درة في الصورة دون مكياج من داخل سيارة.

بسمة وهبة

نشرت الإعلامية بسمة وهبة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

ماريتا الحلاني

نشرت ماريتا الحلاني ابنه الفنان اللبناني عاصي الحلاني، صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ماريتا بإطلالة ناعمة.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بصورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت مي في الصورة بفستان أزرق، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

نيللي مقدسي

نشرت المطربة اللبنانية نيللي مقدسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية ملونة.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، لاقت الصورة إعجاب متابعيها.

ويزو

نشرت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو" صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها بإطلالة إفريقية بعد أن قامت بتغيير قصة شعرها.

يسرا اللوزي

شاركت الفنانة يسرا اللوزي جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت اللوزي في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستاناً أسود.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت نوال في الصورة بإطلالة صيفية، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلالة أنيقة، وارتدت فستانا أزرق غامق، ومكياج يتلائم مع إطلالتها.