محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت جانا، ابنه الفنان عمرو دياب مجموعة من الصور تجمعها بشقيقتها كنزي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت جانا في الصور بملابس صيفية، مرتدية فستان "أوف شولدر"، بينما ارتدت شقيقتها فستانًا "موف"، وذلك أثناء تواجدهما في إسبانيا. يذكر أن عمرو دياب هنأ ابنته جانا بعيد ميلاده الـ18 خلال الأيام الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جانا وكنزي دياب تجتمعان في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.