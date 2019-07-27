الفن في أسبوع| وفاة الفيشاوي وصابرين بورشيد وانهيار يسرا في عزاء والدتها وانفصال هنا وفلوكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

نشر موقع الخليج 365، خلال الأسبوع الماضي، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بوفاة فاروق الفيشاوي وعزاء والدة يسرا وانفصال هنا شيحة وأحمد فلوكس وأزمة الشرنوبي مع المنتجة وخطبيته السابقة سارة الطباخ وغيرها..

وإليكم تفاصيل ما تم نشره..

صور| انهيار يسرا خلال تلقي العزاء في والدتها

انهارت الفنانة يسرا خلال تلقي عزاء والدتها الراحلة سهيلة وهبي، في مسجد عمر مكرم.. إليكم التفاصيل

رحيل فاروق الفيشاوي "جان السينما المتمرد".. (تغطية خاصة)

رحل عن عالمنا صباح أول أمس الخميس النجم الكبير فاروق الفيشاوي "جان السينما المتمرد دائمًا"، بعد صراع مع مرض السرطان.. إليكم التفاصيل

بعد صراع مع السرطان.. وفاة صابرين بورشيد عن عمر يناهز 34 عامًا

توفيت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، عن عمر يناهز 34 عاما، بعد معاناتها مع المرض، حسبما أعلنت وسائل الاعلام البحرينية. إليكم التفاصيل

تامر يغني صعيدي.. ومنير يستعين بزوج أنغام"..النجوم يرفعون شعار لأول مرة في ألبومات الصيف"

بحثا عن تجارب فنية مختلفة، سعى غالبية نجوم الأغنية وعلى رأسهم محمد منير وعمرو دياب لتقديم ألبوماتهم وأغانيهم هذا الصيف، تحت شعار لأول مرة.. إليكم التفاصيل

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خاص| أشرف عبدالباقي: قرار وقف "مسرح مصر" لا رجعة فيه.. وهذه هي الأسباب

أكد النجم أشرف عبدالباقي، المشرف على فرقة مسرح مصر، أن قرار عدم تقديم الفرقة لعروض جديدة نهائي ولا رجعة فيه، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الموسم السابع -الذي سيعرض خلال موسم عيد الأضحي- سيكون الأخير. إليكم التفاصيل

تعرف على الموعد الرسمي لطرح ألبوم عمرو دياب "أنا غير"

كشف موقع آي تونز موعد طرح ألبوم عمرو دياب "أنا غير" بشكل رسمي.. إليكم التفاصيل

هنا شيحة تعلن انفصالها عن أحمد فلوكس

حسمت الفنانة هنا شيحة الجدل حول انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس بعد أقل من عام على زواجهما.. إليكم التفاصيل

لأول مرة.. محمد الشرنوبي يعلن انفصاله عن خطيبته ويكشف الأسباب

كشف الفنان الشاب محمد الشرنوبي، لأول مرة، عن انفصاله عن خطيبته المنتجة سارة الطباخ، بعد صمته لفترة طويلة وعدم التعليق على ما تم تداوله بشأن خبر الانفصال نفيًا أو تأكيدًا.. إليكم التفاصيل

بعد أن خفتت نجوميتهم.. مواهب "ذا فويس كيدز" لـ"الخليج 365": "كسبنا الشهرة ولم نلق الدعم"

عدد كبير من المواهب الصغيرة اللامعة عرفها الجمهور العربي في العامين 2016 و2018 من تاريخ The voice kids، على مدار موسمين فتح خلالهما البرنامج أبوابه أمام مجموعة من الأصوات الصاعدة في عالم الطرب.. إليكم التفاصيل

ابنة عبدالمنعم مدبولي: فؤاد المهندس بكى بعد اَخر مكالمة مع والدي.. وأصدقاؤه أطلقوا عليه "نيرون"

فنان مبدع، أتقن الدراما الكوميدية والتراجيدية، فتجده من أبرز نجوم الكوميديا، وتجده أيضا أبرز من قدموا الدراما الإنسانية، بأدوار محفورة في ذاكرة جمهوره.. إليكم التفاصيل