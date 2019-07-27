فيديو.. محمد رمضان يشوق جمهوره لحفله المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شوق النجم محمد رمضان جمهوره لحفله المُقبل، والذي أعلن عنه اليوم عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام"
ونشر رمضان مقطع فيديو، من حفله الأول الذي أقيم على مسرح المنارة، وعلق عليه قائلًا: " قريباً هعلن عن ميعاد ومكان الحفلة القادمة".
يذكر أن رمضان طرح مؤخرًا كليب أغنية "إنساي"، والذي جمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وتخطت الأغنية حاجز الـ 42 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".
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