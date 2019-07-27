حفيدة فاروق الفيشاوي تكشف سبب عدم حضورها جنازة جدها

أوضحت لينا الفيشاوي، سبب عدم حضورها جنازة جدها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي أمس، والتي خرجت من إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة الدقي، لمسجد مصطفى محمود بالمهندسين وحتى مدافن الأسرة في محافظة المنوفية.

وكتبت لينا عبر خاصية “ستوري” على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: “لكل اللي بيسأل، أنا ليه محضرتش جنازة جدي، ده بسبب أن والدي “ربنا يباركه”، لديه حكم محكمة يمنعني من السفر لإنجلترا مرة أخرى في حالة زرت مصر”، لافتة إلى حكم المحكمة لصالح والدها أحمد الفيشاوي.

وكانت لينا قد نعت الفنان فاروق الفيشاوي أمس، بقصيدة نشرتها عبر إنستجرام عبرت فيها عن حزنها الشديد لفقدانها جدها حيث كتبت، “سأشتاق إليك، أتمنى أن تملأ الملائكة زوايا قلبك نعيما، مش عارفة أقول إيه، حتى لو ساعدني 100 شخص إني آلاقي الكلمات المناسبة”.

وأكملت: “هتكون في قلبي للأبد، وفي قلبنا كلنا، كل اللي فرحتهم، مشيت بسرعة أوي، بدري جدا على اني اسمع خبر وفاتك، لسه مشوفتش مستقبلي، مقريتش كتاباتي، ولا حضرت حفل تخرجي”.

واختتمت رسالتها: “رغم كل ده عارفة أنك هتكون موجود وتراقبنا من مكانك، أينما كنت، مت بطلا في أحضان بلدك”.

ولينا الفيشاوي هي حفيدة فاروق الفيشاوي الوحيدة، من ابنه أحمد، وهي كذلك ابنة هند الحناوي، والتي رفعت قضية إثبات نسب البنت للفنان أحمد الفيشاوي، وحكمت المحكمة بثبوت النسب.

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، وشيع جثمان الفقيد، عقب صلاة ظهر أمس، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

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