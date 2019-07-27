بالصور.. كريم عبدالعزيز في عزاء والدة يسرا

قدم الفنان كريم عبدالعزيز، واجب العزاء في وفاة السيدة سهيلة وهبي، والدة الفنانة يسرا، حيث تواجدت يسرا وزوجها خالد صالح سليم في مسجد عمر مكرم، لاستقبال العزاء في والدتها، وسط توافد عدد كبير من الفنانين و

الإعلاميين.يشار إلي أن والدة الفنانة يسرا ، رحلت عن عالمنا، يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت لأزمة صحية في الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة، ولازمتها ابنتها في المستشفى حتي وفاتها.جدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان سهيلة وهبي، من مسجد السيدة نفيسة، وقد صاحب يسرا خلال صلاة الجنازة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنانة رجاء الجداوي، ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، إلهام شاهين، بوسي شلبي، إيناس الدغيدي، ماجدة زكي.