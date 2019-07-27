بالصور.. الفنانة سميحة أيوب تقدم واجب العزاء في والدة يسرا

حرصت الفنانة القديرة سميحة أيوب علي تقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة يسرا، التي رحلت عن دنيانا يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت لأزمة صحية خلال الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها فيغرفة العناية المركزة، ولازمتها ابنتها في المستشفى حتي وفاتها.
تواجدت يسرا وزوجها خالد صالح سليم في مسجد عمر مكرم لاستقبال العزاء في والدتها السيدة سهيلة وهبي، وسط دموعها ومساندة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
جدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان سهيلة وهبي، من مسجد السيدة نفيسة، وقد صاحب يسرا خلال صلاة الجنازة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنانة رجاء الجداوي، ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، إلهام شاهين، بوسي شلبي، إيناس الدغيدي، ماجدة زكي.
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